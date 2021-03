Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Jumbo) a castigat joi, in solitar, etapa a 5-a a Turului Emiratelor Arabe Unite, care a avut loc pe distanta de 170 km, intre Fujairah si Jebel Jais, etapa la capatul careia slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) a ramas lider la general, scrie AFP. Vingegaard…

- Ciclistul irlandez Sam Bennett (Deceunick- Quick Step) a castigat miercuri la sprint etapa a 4-a a Turului Emiratelor Arabe Unite, desfasurat pe un circuit pe insula Al Marjan, cu o lungime de 204 km, scrie AFP potrivit Agerpres. Bennett a fost cronometrat cu timpul de 4 h 51:51, in acelasi timp…

- Ciclistul italian Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) a castigat cea de-a 53-a editie a Turului Alpilor Maritimi si Varului, dupa ce a reusit sa se impuna en solitaire in cea de-a treia si ultima etapa, disputata duminica in circuit la Balusasc, in sudul Frantei. Brambilla (33 ani) a fost cronometrat…

- Ciclistul canadian Michael Woods (Israel Start-Up Nation) a castigat cea de-a doua etapa a Turului Alpilor Maritimi si Varului, disputata sambata pe distanta de 168,9 km, in jurul localitatii Fayence, in sudul Frantei. Woods a fost inregistrat cu timpul de 4h 16 min 54 sec (medie orara: 39,45…

- Ciclistul olandez Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a castigat prima etapa a Turului Alpilor Maritimi si Varului, disputata vineri intre localitatile Biot si Gourdon, in sud-estul Frantei, pe distanta de 183,9 km, informeaza AFP. Mollema (34 ani) a fost cronometrat in 4 h 50 mn 20 sec (viteza…

- Rutierul francez Christophe Laporte (Cofidis) a castigat, miercuri, prima etapa a cursei cicliste Etoile de Besseges, ajunsa la editia a 51-a, in timp ce romanul Eduard-Michael Grosu (Delko) s-a clasat pe locul al 42-lea, potrivit Agerpres. Laporte (28 ani) a fost inregistrat cu timpul de 03 h 14…

- Emanuel Gyenes s-a clasat, joi, pe locul 29 la clasa moto in etapa a 11-a, penultima a Raliului Dakar, desfasurata pe distanta de 464 de kilometri, intre Al-Ula si Yanbu, noteaza news.ro. In clasamentul general la moto, Gyenes este pe locul 24. La Original by Motul - Malle Moto, Emanuel…

- Ciclistul olandez Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a castigat duminica, la Hulst (Olanda), a patra etapa a Cupei Mondiale de ciclocros, devansandu-l pe principalul sau adversar, belgianul Wout van Aert (Jumbo-Visma), informeaza agentia EFE. Van der Poel si-a trecut in cont a treia…