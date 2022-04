Stiri pe aceeasi tema

- ARTE MARȚIALE Felicitari! Suntem mandri de voi! O medalie de ARGINT și una de BRONZ caștigate la Campionatul European desfașurat la Subotica in Serbia. Campionatul European de karate SKDUN s-a desfașurat in perioada 1-3 aprilie la Subotica in Serbia. La start s-au aliniat aproximativ 700 de sportivi…

- Ciclistul roman Vlad Dascalu s-a clasat pe locul al doilea in proba de cross-country olimpic a competitiei de mountain bike Copa Internacional Michelin de la Petropolis, duminica, in statul brazilian Rio de Janeiro, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Atleti romani au cucerit sapte medalii la Campionatele Balcanice de mars de la Atena, desfasurate la finele saptamanii trecute doua de aur, doua de argint si trei de bronz. Narcis Stefan Mihaila a cucerit aurul in proba de 20 km seniori, cu timpul de 1 h 30 min 24 sec, urmat de turcii Abdulselam Imuk,…

- Plutonierul Sebastian Șerban din Batalionul 284 Tancuri „Cuza Voda” din Galați a decedat vineri, 18 martie, pe timpul activitaților de instruire in cadrul unui exercițiu de conducere a tancului, fara trageri de lupta, in Poligonul Smardan din județul Galați, a informat MApN. Militarul coordona manevrele…

- Maine, 11 martie, in Vama Siret va ajunge ministrul francez de Interne. Anunțul a fost facut la Radio Top, de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Din informațiile noastre, ministrul Gerald Darmanin va fi insoțit de ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, și de ministrul…

- Victor-Ioan Dumbrava, elev in clasa a 12-a la Colegiul National „Mircea cel Batran” din Constanta, a fost medaliat cu bronz la sectiunea Fizica a olimpiadei care a reunit aproximativ 1.200 de elevi, din 21 de tari.

- In perioada 25-27 februarie, s-a desfașurat la București, in Complexul Național „Lia Manoliu”, Campionatele Naționale de Sala pentru tineret și seniori la atletism. Sportivii de la CSM Dorna Vatra-Dornei au obținut urmatoarele rezultate: Costiuc Claudia-Ionela a reușit o cursa excelenta caștigand…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, care viseaza sa joace la a cincea sa Cupa Mondiala in acest an, in Qatar, cu nationala de fotbal a tarii sale, a declarat pentru ESPN Brazilia ca se pregateste pentru "batalii grele" in barajul de calificare, scrie AFP, relateaza Agerpres. ''Ar fi foarte…