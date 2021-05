Dezvoltatorul de soluții IT&AI orientate pe agribusiness, Chromosome Dynamics (CHRD), cu afaceri de peste 500.000 euro dupa primul an de activitate, intenționeaza ca in ultimul trimestru al anului 2021 sa realizeze un plasament privat. Compania dezvolta soluții integrate, orientate catre nevoile fermierilor și agricultorilor in vederea tehnologizarii 4.0 pentru agribusiness. Chromosome Dynamics este o companie cu capital integral romanesc creata in 2020 de Ionel Mugurel Gabriel, care a facut parte din echipa care a dus spre listare singura companie romaneasca din domeniul agriculturii, a intrat…