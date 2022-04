Chrome OS este actualizat la versiunea 100: launcher nou, editare text cu voce şi altele La final de luna martie din 2022 Google si-a actualizat celebrul browser Chrome la versiunea 100. El a sosit cu un nou logo si alte cateva schimbari minore, in vreme ce Chrome OS atunci cand a ajuns la versiunea 100 a trecut prin schimbari semnificative. Chrome OS a debutat cu aproape 11 ani in urma, ca un sistem de operare mai light, gandit pentru laptopuri si PC-uri desktop. Suporta si aplicatii Android si Linux, jocuri de pe Steam, ba chiar si GeForce Now. Chrome OS 100 primeste un design nou pentru Launcher. Acum in loc sa se deschida in centrul ecranului, noul launcher se deschide din stanga… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

