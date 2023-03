Stiri pe aceeasi tema

- Bayern- PSG 2-0. Bayern Munchen a eliminat-o pe Paris Saint-Germain din Liga Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe scorul de 2-0, miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala, transmite Agerpres.

- PSG a fost eliminata de Bayern Munchen din UEFA Champions League. „Blestemul” optimilor de finala s-a abatut din nou asupra starurilor lui Christophe Galtier. Dupa ce a pierdut acasa cu 0-1, liderul din Ligue 1 a cedat cu acelasi scor si pe Allianz Arena. Lionel Messi si Kylian Mbappe sunt OUT din Liga…

- Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Edin Terzic, nu si-a ascuns dezamagirea dupa ce elevii sai au ratat calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, in urma esecului suferit marti seara, la Londra, in fata formatiei engleze Chelsea (scor 0-2). Fii la curent cu cele mai…

- PSG a fost dominata de Bayern Munchen, iar campioana Germaniei are prima șansa la calificarea in sferturile Champions League, dupa ce s-a impus cu 1-0 pe Parc des Princes. La finalul partidei, Christophe Galtier (antrenorul parizienilor) a vorbit despre problemele cu care se confrunta formația sa in…

- Warren Zaire-Emery (16 ani, nascut pe 8 martie 2006!), mijlocașul lui PSG, a devenit cel mai tanar titular din istoria fazelor eliminatorii ale Ligii Campionilor. Francezul a fost trimis din primul minut al disputei cu Bayern Munchen. Christophe Galtier are probleme serioase de lot inaintea manșei…

- Christophe Galtier a primit intariri inainte de Olympique Marseille – PSG, meciul din optimile Cupei Frantei care este astazi, de la ora 22:10, in exclusivitate in AntenaPLAY. Neymar si Sergio Ramos sunt gata sa joace in derby-ul inceputului de an din Hexagon! Antrenorul lui PSG le-a dat vestea fanilor.…

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa ce a revenit pe teren. Mijlocasul in varsta de 24 de ani a jucat pentru prima data dupa un an si 7 zile. A intrat in minutul 72 al partidei Rangers – St. Johnstone, scor 2-0, din etapa a 23-a din campionatul Scotiei. Fiul lui Gica Hagi a […] The post Ianis Hagi,…

- Mircea Lucescu a avut oferta de a pleca de la Dinamo Kiev. Antrenorul roman a spus ca turcii de la Fenerbahce l-au ofertat sa vina antrenor.Mircea Lucescu a refuzat oferta turcilor si a preferat sa ramana in mijlocul razboiului din Ucraina. Mircea Lucescu nu i-a lasat pe cei de la Dinamo Kiev la greu.…