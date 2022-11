Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luni ca rata inflatiei in zona euro nu a atins inca nivelul de varf si exista riscul sa fie si mai ridicata decat estimam in prezent

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna octombrie, ceea ce mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in conditiile in care presiunile pe partea de preturi par sa se

- Stabilitatea preturilor si reducerea inflatiei trebuie sa devina un obiectiv pe termen scurt si mediu, la nivelul Uniunii Europene, recomanda presedinta Bancii Centrale Europene. Christine Lagard considera ca nivelul foarte ridicat al inflatiei trebuie readus la doi la suta.

- Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), a afirmat, luni, ca statele din cadrul Uniunii Europene trebuie sa adopte masuri de asistenta sociala doar in mod "temporar" si "punctual", pentru a evita sa alimenteze inflatia.

- Un membru proeminent al partidului italian Fratelli d'Italia (FdI, extrema dreapta), cotat cu cele mai mari sanse de a castiga alegerile legislative din acest weekend, a invinuit joi pentru nivelul dramatic al inflatiei politicile monetare si fiscale ale UE din ultimii zece ani, relateaza Reuters.…

- Banca Centrala Europeana se afla in fața unei decizii istorice cu privire la majorarea fara precedent a dobanzii de politica monetara.Cei mai mulți analiști anticipeaza o majorare cu 0,75%, pana la 2,25%, in condițiile in care inflația a depașit cele mai pesimiste așteptari.O astfel…

- Consumatorii francezi, constienti de costuri, renunta la peste si la mancarea organica, cumparand carne mai ieftina, pentru a economisi bani atunci cand fac cumparaturi, a afirmat marti Alexandre Bompard, seful celui mai mare retailerul european, Carrefour, transmite Reuters. Dezbaterile economistilor…