Christina Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă ​Actrita americana Christina Applegate a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu scleroza multipla (SM), anunța BBC și Agerpres.



Applegate a cunoscut celebritatea în adolescenta datorita rolului Kelly Bundy din serialul american &"Married... with Children&" (&"Familia Bundy&") si a fost recompensata cu un premiu Emmy pentru interpretarea rolului surorii lui Rachel, Amy, în &"Friends&".



&"A fost o calatorie ciudata. Dar m-au sprijinit mult oameni pe care îi cunosc, care au si ei aceasta afectiune&", a scris actrita pe Twitter marti. Ea a solicitat sa i se respecte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

