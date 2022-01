Christian Eriksen a semnat cu Brentford

Mijlocasul ofensiv danez Christian Eriksen a semnat un contract valabil pana in vara cu gruparea din prima liga engleza Brentford (locul 14), informeaza BBC. Eriksen nu a mai jucat de cand a suferit un stop cardiac in timpul meciului disputat de Danemarca impotriva Finlandei la Euro 2020, in iunie, anul trecut. Ulterior i s-a implantat un defibrilator (ICD), un fel de stimulator cardiac. “Am profitat de o oportunitate incredibila de a aduce un jucator de talie mondiala la Brentford”, a spus antrenorul principal Thomas Frank. Jucatorul de 29 de ani a castigat titlul de Serie A cu Inter Milano,…