- Chrissy Teigen este cunoscuta pentru cat de deschisa e cu fanii ei. Soția faimosului cantareț John Legend impartașește aproape tot cu urmaritorii ei de pe Instagram, de la cele mai triste evenimente din viața ei, pana la cele mai fericite. In urma cu puțin timp, fostul model a avut parte de o revedere…

- La sfarșitul lunii august, artistul John Legend și soția lui, modelul Chrissy Teigen, anunțau ca vor deveni parinți pentru a treia oara. Chrissy Teigen, primul mesaj dupa anunțul pierderii sarcinii La inceputul lunii octombrie, perechea dezvaluia ca modelul a pierdut sarcina. Miercuri, 14 octombrie,…

- Recent, Chrissy Teigen a impartașit mai multe capturi a unor postari de pe Twitter publicate de soțul ei, John Legend, in care descrie durerea prin care a trecut familia lor de la pierderea copilului care trebuia sa vina pe lume.

- Vedeta americana de televiziune Chrissy Teigen trece prin clipe grele, dupa ce a pierdut sarcina. Atat ea, cat și șoțul ei, John Legend, au declarat ca sunt ”șocați” și ”sufera profund”, scrie The Guardian.La sfarșitul lunii august, Chrissy și John anunțau ca vor deveni parinți pentru a treia oara.Recent,…

- Modelul Chrissy Teigen, sotia cantaretului John Legend, a anuntat ca a pierdut sarcina dupa mai multe zile in care a fost spitalizata. Cuplul are deja doi copii, Luna si Miles, de 18, respectiv 2 ani. „Suntem socati si indurerati asa cum doar auzi ca e posibil, e genul de durere pe care nu am mai...…

- Cu ochii plini de lacrimi, Chrissy Teigen apare intr-o fotografie de-a dreptul cutremuratoare. Soția lui John Legend a povestit ca durerea pe care o simte acum este chinuitoare. Vedeta a postat pe contul sau imagini sfașietoare, una dintre ele apare si cu bebelușul mort in brate. „Suntem șocați…