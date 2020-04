CHITILA. Campania ”Chitila Împreună” continuă Primarul orașului Chitila, Emilian Oprea, a anunțat ca voluntarii Serviciului de Asistența Sociala din cadrul Primariei continua activitatea demarata de instituție, la inceputul pandemiei de COVID-19, menita sa ii sprijine pe toți cei aflați in nevoie, prin campania „Chitila Impreuna“. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, nr. 496 ediția print ”Aceștia au dus pachete cu alimente și produse de igiena recomandate in aceasta perioada de catre specialiști, ajungandu-se astazi (n.r. – 24 aprilie 2020) la peste 200 de astfel de pachete, tuturor celor care se afla in prevederile legii – astfel, toate… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

