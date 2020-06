Stiri pe aceeasi tema

- Chitara folosita de Kurt Cobain in timpul inregistrarilor la celebrul concert "Unplugged" al formatiei Nirvana, in 1993, a fost vanduta sambata, la o licitatie organizata de casa Julien's, pentru 6 milioane de dolari, un record pentru o chitara.Cumparatorul, care a fost prezent la sesiunea de vanzari…

- Freedman a anuntat ca va prezenta instrumentul in mai multe orase din lume, incasarile din expozitii vor merge catre actiuni caritabile care sa sustina lumea spectacolului. Pretul, de 6 milioane de dolari cu taxe incluse, este mult peste cel de pornire, stabilit de casa la un milion de dolari. Pana…

- Chitara acustica, model 1959 din gama Martin D-18E, la care Kurt Cobain a cintat in timpul legendarului concert Nirvana Unplugged din 1993, inregistrat live, va fi scoasa la licitație, a anuntat luni casa Julien's Auctions. Organizatorii așteapta sa obțina un milion de dolari. Dupa ce cardiganul lui…

- Chitara pe care a cantat Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana, in timpul celebrului concert "Unplugged" din noiembrie 1993, la New York, va fi licitata de la un pret de pornire de un milion de dolari, potrivit news.ro.Chitara folosita de Kurt Cobain in timpul inregistrarilor din 1993 va fi…

- Chitara pe care a cantat Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana, in timpul celebrului concert "Unplugged" din noiembrie 1993, la New York, va fi licitata de la un pret de pornire de un milion de dolari.

- O chitara acustica fabricata in 1959 in gama Martin D-18E, la care Kurt Cobain a cantat in timpul legendarului concert MTV Unplugged din 1993, inregistrat live, va fi scoasa la licitație, a anuntat luni casa Julien's Auctions. Organizatorii așteapta sa obțina un milion de dolari.

- Chitara acustica folosita de Kurt Cobain in timpul concertului ”MTV Unplugged”, sustinut de trupa Nirvana in 1993, cu doar cinci luni inainte de moartea artistului, ar putea fi vanduta cu aproximativ 1 milion de dolari in cadrul unei licitatii ce va fi organizata in perioada 19-20 iunie in Beverly…

- Dupa ce cardiganul lui Kurt Cobain a fost adjudecat anul trecut pentru suma de 334.000 de dolari, chitara acustica folosita de rockerul american in timpul concertului ''MTV Unplugged'', sustinut de trupa Nirvana in 1993, cu doar cinci luni inainte de moartea artistului, ar putea fi…