Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii anunța ca informația precum ca in Republica Moldova va fi anunțata mobilizarea militara generala, aparuta in sursele mass-media din Federația Rusa, este falsa. Potrivit Legii Nr.212 din 24.06.

- Informația aparuta in sursele mass-media din Federația Rusa, precum ca șefa statului, Maia Sandu, se pregatește sa anunțe mobilizare militara in toata țara - este falsa. La solicitarea Noi.md, Ministerul Apararii a venit cu o reacție pe marginea acestui subiect. „Potrivit Legii Nr.212 din 24.06.2004…

- Republica Moldova respecta integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei si considera "false" asa-zisele referendumuri desfasurate de catre Federatia Rusa in mai multe regiuni ucrainene, a declarat vineri presedinta Maia Sandu, care a precizat ca Republica Moldova "nu recunoaste nicio actiune…

- - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca Ministerul Afacerilor Externe al republicii va solicita Rusiei sa ia in calcul posibilitatea de a nu recruta in cadrul mobilizarii persoanele care au a doua cetațenie cea moldoveneasca. Ea a facut acest anunț in cadrul unui briefing sustinut…

- Ministerul Apararii face apel catre cetațeni sa nu se alarmeze in cazul in care vor vedea tehnica militara deplasandu-se pe drumuri. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului, s-a incheiat exercițiul multinațional „Scutul de Foc 2022”, iar tehnica militara urmeaza sa se intoarca de la centrele…

- Declarațiile ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, cu privire la categoriile de barbați ruși care vor fi scutite de mobilizarea parțiala, ar putea sa nu reflecte intențiile sau ordinele președintelui rus Vladimir Putin, spune Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea publicata in…

- Protestul incepe astazi, 21 septembrie, la ora 21:00. Sunt planificate mitinguri in centrele multor orașe din Rusia. Mișcarea Vesna a anunțat un protest la nivel național impotriva mobilizarii anunțate de Putin pe 21 septembrie. Activiștii au anunțat acest lucru pe Twitter. Aceștia propun ca cetațenii…

- Prezenta la reuniunea de la Chișinau a ambasadorilor Republicii Moldova, președintele Maia Sandu i-a indemnat pe diplomați sa caute noi piețe pentru produsele moldovenești pe fondul interzicerii furnizarii de produse agricole catre Rusia, precum și sa descopere potențiale soluții pentru securitatea…