- Felix Sarboiu, chirurgul de la Spitalul Judetean Arges depistat pozitiv cu COVID-19 care a refuzat de doua ori sa fie testat si care a mers bolnav la lucru, a imbolnavit pana acum 23 de persoane. In seara zilei de sambata, 18 aprilie, au sosit inca 16 teste pozitive, dupa cele sapte venite joi, 17 aprilie.

- Aflat pe patul de spital la Mioveni, chirurgul Felix Sarboiu, despitat pozitiv cu COVID-19 dupa ce a mers mai multe zile bolnav la lucru si a intrat in contact cu multe persoane, ne-a facut o scurta declaratie: “Nu am refuzat vreodata testul de coronavirus, deoarece nici nu mi s-a propus, nu a stiut…

- CORONAVIRUS. Continua sa iasa la suprafața detalii incredibile despre focarul de infecție in dezvoltare de la Spitalul Județean din Pitești, unde un medic e cercetat penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Concret, doctorul chirurg Felix Sarboiu a prezentat in ultimele zile simptome specifice…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca in aproximativ o luna de zile Romania va avea un model de vaccin impotriva noului tip de coronavirus, care va fi testat pe persoane tinere, insa vor mai fi testate si alte vaccinuri. „Avem o modificare a virusului, incat nu a ajuns la o stabilitate,…

- Un barbat din Bunghea de Jos, județul Argeș, a fost amendat și a ramas fara permis dupa un conflict pe care l-a avut cu un polițist in trafic. Șoferul nu a vrut sa ii dea agentului actele sale, de teama ca i le contamina cu virusul ucigaș.In momentul in care șoferul a fost oprit și i s-au…

- In plina pandemie de coronavirus și dupa ce președintele Kluas Iohannis a decretat stare de urgența, in Bolești, județul Argeș a avut loc o nunta la care au participat 300 de persoane. Cel mai tragic este faptul ca printre invitați se numarau și persoane care ar fi trebuit, conform legii, sa stea izolate…

- La Hotelul Primariei Pitești de pe Bd. Eroilor transformat in centru de carantina sunt la ora actuala 54 de persoane. Dupa cum ne-a precizat Sorina Honțaru, directorul DSP Argeș, la 46 dintre cele 54 de persoane au fost deja facute teste pentru coronavirus in cursul zilei de joi 12 martie și au fost…

- Luni, statisticile indicau ca s-au inregistrat cel putin 77.150 de cazuri confirmate in China, iar la nivel global sunt 79.356 de cazuri, bilantul deceselor fiind de 2.619 de persoane, 27 fiind in afara Chinei, o crestere majora fata de saptamana trecuta, cand erau 5 decese in afara Chinei, majoritatea…