- Guvernul a incasat luni, in Senat, o dubla lovitura politica de la aliații sai. USR și PMP au votat cot la cot cu PSD sa se dubleze alocația pentru copii deși Guvernul spune ca bugetul Romaniei nu-și permite inca o asemenea cheltuiala estimata la circa 6,6 miliarde de lei. Un episod de rau augur…

- Cursele aeriene charter dintre Rusia si China vor fi sistate din 14 februarie. Anuntul a fost facut luni, 3 februarie, de catre vicepremierul rus Tatiana Golikova, transmite TASS.Ea a mentionat ca vor fi sistate cursele charter, care aduc cetatenii rusi din China acasa.

- Reducerea accizelor cu 32 bani/litru (inclusiv TVA), aplicata de la 1 ianuarie 2020, atat pentru benzina, cat și pentru motorina, s-a transmis integral in prețul carburanților la pompa- este concluzia Consiliului Concurenței, in urma monitorizarii realizate prin intermediul platformei „Monitorul Prețurilor”.…

- Majoritatea analistilor CFA Romania estimeaza o depreciere a cursului leu – euro in urmatoarele 12 luni, pana la valoarea de 4,8663 lei, respectiv o rata medie anticipata a inflatiei de 3,52%, reiese din datele privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna noiembrie, publicate luni, scrie…

- (update 16:00) Ultima ședința parlamentara din acest an: Care sunt ultimele proiecte de lege votate astazi.(update 14:40) Deputații au aprobat, in ședința plenara de astazi, in doua lecturi, un proiect de hotarare de modificare a Legii cu privire la asigurari.Modificarile vizeaza procedura de anulare,…

- ​Propunerea Guvernului Orban de acordare a unui spor de conditii vatamatoare în cuantum de 25% din salariul de baza minim brut pe tara, garantat în plata, are un impact negativ și va conduce la diminuarea veniturilor nete pentru personalul din cadrul Consiliului Concurentei, a precizat joi…

- Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de OMV Petrom Marketing în vederea înlaturarii îngrijorarilor concurențiale identificate în contextul preluarii a opt stații de distribuție carburanți de la compania ART Petrol. Cele opt stații…