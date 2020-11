Stiri pe aceeasi tema

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Bucuresti, aceasta va putea fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa se pronunte ieri in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Anadalchioi Bratianu ndash; Constanta.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) incepe vineri, 16 octombrie, judecarea recursului din procesul intentat de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) lui Traian Basescu. In septembrie anul trecut, Curtea de Apel București a constatat calitatea de colaborator al Securitatii…

- Europarlamentarul Vasile Blaga este judecat intr-un dosar de coruptie, acelasi in care fusese initial achitat in octombrie 2017. Acum, dosarul va ajunge pe masa judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Decizia de achitare a lui Vasile Blaga a fost anulata in luna iulie. Inalta Curte…

- Irina Tanase (27 de ani), logodnica lui Liviu Dragnea (57 de ani), a declarat ca, "foarte probabil", se va casatori cu fostul lider PSD și a precizat ca au vorbit și despre copii.Intrebata la Antena 3 daca ea și Liviu Dragnea se gandesc la casatorie, Irina Tanase a spus: "Da"."Am vorbit de asta și inainte…

- Compania GlaxoSmithKline SRL (GSK) a fost amendata cu 11,9 milioane lei pentru nerespectarea unora dintre angajamentele referitoare la medicamentele Avodart și Seretide pe care și le-a asumat în cadrul investigației din anul 2017 privind un posibil abuz de pozitie dominanta. Astfel, GSK era obligata…

- Curtea de Apel București a decis in ședința de astazi sa respinga contestația facuta de Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, potrivit informațiilor Libertatea. Soluția este definitiva, a informat Curtea de Apel București. Astfel, fostul lider PSD va ramane in inchisoare.Ieri,…

- Conform datelor transmise AGERPRES, joi, de avocatul Bogdan Dumitru, care a reprezentat autoritatile locale din Gornet in instanta, o adresa privind renuntarea la judecarea cererii de recurs formulate impotriva sentintei pronuntate de CAB a fost depusa la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- "Se aproba darea in plata a imobilelor teren in suprafața totala de 11.102 mp si constructiile situate pe acesta, astfel cum sunt descrise in Anexa prezentei hotarari, ca modalitate de executare silita a titlurilor executorii reprezentate de Decizia civila nr. 832A/11.07.2018 pronunțata de Curtea…