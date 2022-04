Chipul lui Vladimir Putin, proiectat pe rafinăria Lukoil din Ploiești ”In ziua 57 de la inceperea razboiului lui Putin, doar Statele Baltice și Polonia și-au asumat un embargou asupra combustibililor fosili proveniți din Rusia. Restul statelor europene, inclusiv Romania, finanțeaza razboiul lui Putin in Ucraina. Pana in acest moment au platit peste 38 miliarde de euro din prima zi de razboi.Compania Lukoil are operațiuni in zeci de țari din intreaga lume și este a doua cea mai mare companie petroliera a Rusiei, dupa gigantul de stat Rosneft. Chiar daca a avut de suferit dupa primele 5 sancțiuni impuse de Comisia Europeana, e nevoie de un embargo total asupra combustibililor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

