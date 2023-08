Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Revolut – Transferurile internaționale de fonduri catre Romania, realizate cu Revolut, au continuat sa creasca, in primul semestru al anului, inregistrand un progres de 5%1 fața de sem. I 2022 – Prin principalele 10 coridoare de transferuri internaționale (Regatul Unit, Germania, Irlanda, Olanda,…

- Ruslan Rotan, antrenorul Ucrainei, se plange de condițiile in care echipa lui a calatorit in Romania, dupa „sfertul” cu Franța, de la Cluj: „Nici nu știu cum am ajuns la București. In loc sa ne recuperam, am stat inchiși intr-un hangar pe aeroport. Am facut o jumatate de zi pe drum”. Ucraina a fost…

- Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…

- Cascada Valul Miresei, situata in județul Cluj, atrage un numar mare de turiști pasionați de drumeții. Totuși, din cauza ploilor abundente din luna iunie, culoarea cascadei s-a modificat intr-un nuanța maronie. Aceasta schimbare a culorii nu a diminuat totuși frumusețea și atractivitatea acestei destinații…

- Proiectul Via Transilvanica, traseul care traverseaza Romania și prin județul nostru, caștigatorul Premiului Europa Nostra 2023 Proiectul Via Transilvanica, traseul care traverseaza Romania și prin județul nostru, caștigatorul Premiului Europa Nostra 2023 Comisia Europeana și Europa Nostra au anunțat…

- Cum a reacționat Regele Charles atunci cand a fost intampinat de locuitori cu multe daruri. O placinta uriașa specifica zonei a fost captivanta pentru toata lumea. Regele Charles al III-lea, aflat in vizita privata in Romania, a ajuns vineri seara la resedinta sa din satul Valea Zalanului, unde isi…

- Un incendiu a cuprins o casa din localitatea Cetan, județul Cluj, iar localnicii au dat peste teancuri de bani in timp ce ajutau la stingerea focului. Flacarile au distrus acoperișul și patru anexe, inclusiv hambarul cu porumb in care au fost gasiți sacii cu bani.Casa aparține socrilor actualului viceprimar…

