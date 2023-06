Chinezii gustă din vinurile moldovenești Un eveniment de anvergura din domeniul vinificației are loc in China in aceste zile. Noua producatori autohtoni de vinuri iși prezinta produsele publicului chinez, oferindu-le o gama variata de vinuri. In scopul promovarii patrimoniului vitivinicol și pentru a ajuta exportatorii de vinuri sa mareasca exportul și prezența pe piața, la eveniment participa și o delegație guvernamentala din Repu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

