Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american Amazon și-a schimbat modalitatea prin care angajeaza oameni, trecand de la interviuri la fața locului, la apeluri video, a declarat vineri un purtator de cuvant pentru Business Insider.Site-ul Gizmodo a publicat un mail al unei companii, care face recurtari pentru Amazon, in care este…

- Vedete din lumea mondena venite sa vada cele mai noi colectii de moda, la Saptamana modei de la Londra, cumparatori, designeri, influenceri din social media afiseaza masti chirurgicale in diferite nuante pastel. Prima colectie prezentata la Saptamana modei de la Londra, vineri, a fost una semnata de…

- Coronavirusul din China are deja efecte negative asupra producatorilor auto, care s-au vazut nevoiți sa inchida temporar uzinele din aceasta țara intr-o incercare de a limita raspundirea imbolnavirilor. Decizia va incepe insa in perioada urmatoare sa aiba efecte și asupra uzinelor auto din afara Chinei,…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP. In buletinul sau zilnic, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, 2.447 de noi…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns vineri la 636, cu 73 mai multe decat la raportarea de joi, iar numarul cazurilor din China a urcat cu 3.143, pana la 31.161, transmite Reuters. Aproape 320 de cazuri au fost raportate in 27 de alte țari și regiuni din afara Chinei continentale,…

- Coronavirusul, virusul asemanator gripei a fost declarat urgenta medicala globala si s-a raspandit in peste 24 de tari si regiuni, primul deces in afara Chinei fiind raportat duminica, un chinez in varsta de 44 de ani care a murit in Filipine dupa ce a calatorit din Wuhan. Numarul deceselor…

- Noul coronavirus (2019-nCoV), care a provocat peste 300 de decese in China, s-ar putea raspandi de la persoana la persoana prin sistemul digestiv, au declarat experti chinezi in domeniul sanatatii, transmite agerpres.ro.

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…