- UTA Arad a caștigat luni, in deplasare, partida din Liga 1 cu Academica Clinceni. Ardelenii s-au impus cu 3-0, anunța Mediafax. Partida Academica Clinceni-UTA Arad a facut parte din etapa a 13-a a Ligii 1. Toate golurile au fost inscrise in prima repriza de mijlocașul Ioan Hora (doua…

- In mai puțin de doua ceasuri Chindia va disputa meciul din etapa 13 a turului Ligii 1, contra celor Post-ul Inca puțin și incepe Chindia – Universitatea Craiova! Speram la un rezultat pozitiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chindia Targoviște joaca acasa cu CS Universitatea Craiova, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #13 din Liga 1 Chindia Targoviște - CS Universitatea Craiova, live de la 20:30 Click AICI pentru live+statistici!…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu Farul Constanța, de la ora 14:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Chindia Targoviște - Farul Constanța, live de la 14:30 Click AICI pentru live+statistici! Chindia Targoviște - Farul Constanța, echipe probabile: …

- Chindia s-a deplasat la Craiova 1948 pentru meciul din cadrul etapei a 5-a, unde a obținut un punct, in Post-ul Chindia obține un punct bun, in urma remizei de la Craiova. Prestație buna pentru titularul Cabuz apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca atacantul bosniac Elvir Koljic, accidentat in partida precedenta cu FC Voluntari, sa se refaca si sa poata evolua in meciul cu UTA din etapa a 5-a a Ligii I. "Mergem…

- Dario Bonetti (60 de ani), antrenorul lui Dinamo, și mijlocașul Alexandru Rauța (29) au susținut o conferința de presa inaine de meciul cu Chindia, programat duminica, 8 august, la ora 19:00. Dinamo a inceput noul sezon al Ligii 1 surprinzator de bine, cu doua victorii in trei etape. ...