Chindia – Dinamo 1-0 | Fără șut pe poartă, pentru echipa lui Dario Bonetti (Video) Chindia Targoviste a invins, duminica, pe teren propriu, la Buzau, cu scorul de 1-0 , echipa Dinamo, in etapa a IV-a a Ligii I. Oaspeții au avut prima mare ocazie de gol, in minutul 14. Deian Sorescu i-a pasat lui Steliano Filip, acesta a șutat spre poarta, dar mingea este respinsa in corner. Patru minute mai tarziu, Chindia a replcat, dar Eșanu a fost atent. Chindia a marcat unicul gol al meciului, in minutul 25, prin Florea, care l-a invins pe portarul alb-roșilor cu o lovitura de cap. Inainte de pauza, Mihaiu a trimis puțin pe langa poarta lui Moldovan. Chindia a fost aproape sa-și mareasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

