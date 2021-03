Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Ionel Gane, a declarat, vineri, inaintea partidei cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, din etapa a 23-a a Ligii I, ca formatia sa are un plus de incredere dupa victoria cu FCSB si calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, potrivit Agerpres.…

- Optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal au ajuns la final. In sferturile de finala ale competiției se vor duela patru formații din Liga I (Chindia Targoviste, Dinamo Bucuresti, Astra Giurgiu si Universitatea Craiova) și patru din Liga a II-a (Petrolul Ploiesti, Universitatea Cluj, Viitorul Pandurii…

- Tragerea la sorti pentru sferturile Cupei Romaniei va avea loc, luni, la Casa Fotbalului, de la ora 10.30, potrivit news.ro. Mai multe drumuri sunt blocate din cauza zapezii viscolite. Vezi unde sunt probleme In sferturile de finala ale competitiei se vor duela 4 formatii din Liga 1…

- Petrolul și Poli Iași deschid faza „optimilor” din ediția de anul acesta a Cupei Romaniei. Duelul va incepe la ora 19:00, poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Meciul Dunarea Calarași – Turris-Oltul Turnu Magurele, programat…

- Peluza Catalin Hildan a anunțat astazi, prin intermediul unui comunicat emis pe pagina oficiala de Facebook, ca fanii lui Dinamo și-ar dori disputarea meciului cu FCSB din Cupa Romaniei cu Arena Naționala deschisa la 30% din capacitate. Dinamo - FCSB, meci din optimile Cupei Romaniei, se joaca miercuri,…

- CS Universitatea Craiova și FC Argeș se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in primul meci al rundei cu numarul 20 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. ...

- CFR Cluj o intanește pe CS Universitatea Craiova de la 21:00, in etapa #15 a Ligii 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro, dar și in direct pe Digi Sport 1, TV Telekom Sport și Look Sport+. Vezi AICI toate rezultatele etapei #15 liveTEXT de la 21:00 » CFR Cluj - U Craiova Click…

- Mircea Rednic va debuta sambata pe banca celor de la Viitorul și a anunțat ca este gata sa faca schimbari importante in echipa de start. Chindia Targoviște primește sambata vizita celor de la Viitorul Constanța, de la ora 19:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, TV Telekom…