Stiri pe aceeasi tema

- Incepe Chindia – Mioveni, meciul care face parte din … Post-ul Incepe prima manșa a barajului cu Mioveni! Chindia trebuie sa arate ca merita in Liga 1 și sezonul urmator! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chindia Targoviște – CS Mioveni, prima manșa a barajului pentru Liga 1, se disputa azi, de la ora 20:30, la Ploiești. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport. Chindia a terminat Liga 1 pe ultimul loc, CS Mioveni a incheiat sezonul de Liga 2 pe […] Articolul…

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru turul barajului de mentinere/promovare in Liga I, dintre Chindia si CS Mioveni, programat, duminica, de la ora 20.30, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Cum a rabufnit Marcel Vela: ‘Imi pare rau ca trebuie s-o spun’. Dupa scandalul iscat de priveghiul…

- Chindia a mai primit o șansa de a ramane … Post-ul Chindia susține prima manșa a barajului pentru a ramane in Liga 1 peste 3 zile! Dinamo este salvata nedrept… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chindia a caștigat meciul cu Voluntari, care tocmai s-a incheiat, … Post-ul Oare ne-am revenit prea tarziu? Chindia se impune cu Voluntari și are șanse de a ramane in Liga 1! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chindia va evolua azi pe Ilie Oana, de la ora 17:00, contra celor de la Academica Clinceni. Meciul face Post-ul Chindia – Clinceni se disputa azi, pe ilie Oana. Mai sunt șanse de evitare a retrogradarii? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Werder Bremen a remizat, joi, pe teren propriu scor 0-0, cu Heidenheim, in prima mansa a barajului pentru mentinerea/promovarea in 1.Bundesliga., potrivit news.ro.Moisander (Werder) a fost eliminat, in minutul 87.Returul va avea loc luni, de la ora 21.30, pe terenul echipei care a terminat…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca in urma consultarii celor 14 cluburi afiliate respinge propunerea Federatiei Romane de Fotbal privind disputarea barajului pentru mentinerea/promovarea in Liga I intr-o singura mansa si nu tur-retur cum prevede ROAF. …