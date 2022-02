Chindia – Botoșani 1-1 / Încă un meci stricat de arbitraj Chindia Targoviște și FC Botoșani au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta duminica, la Ploiești, din cadrul etapei 27 din Liga 1. In startul intalnirii, Chindia a fost viciata de o lovitura de la 11 metri, dupa ce Florea a cazut in careu impins de Dawa, dar centralul Bogdan Dumitrache a inchis ochii. Gazdele au deschis scorul prin Sila (13), iar moldovenii lui Croitoru au restabilit egalitatea in repriza secunda grație reușitei lui Mateus Santos (53). Chindia: Moldovan – Butean, Pițian, Iacob, Capușa – Sila (85, Cherchez), Dulca, Passaglia, M. Șerban (65, Jipa) – Popa (75, Cantave),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

