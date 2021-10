Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul nu va ceda presiunilor Chinei si nimeni nu poate sa forteze Taiwanul sa accepte propunerile Beijingului, a declarat presedinta taiwaneza, Tsai Ing-wen, cu prilejul sarbatoririi Zilei Nationale a tarii sale, informeaza CNN.

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a promis astazi sa realizeze o „reunificare” pasnica a Chinei continentale cu Taiwanul, fara sa mentioneze direct recurgerea la forta, dupa o saptamana de tensiuni...

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis o „reunificare pasnica” a Chinei cu Taiwanul. Conform lui Xi Jinping, cel mai mare obstacol in calea reunificarii il reprezinta persoanele care sustin miscarea pentru independenta Taiwanului., informeaza CNN.

- Liderul chinez a facut acest anunt in urma unor cereri in acest sens ale unor organizatii de apararea mediului. ”China isi va consolida sustinerea altor tari, in vederea favorizarii energiilor verzi si cu putin carbon si nu va construi noi centrale pe carbune in strainatate”, a anuntat el marti, intr-un…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut la o reuniune a Comitetului Central pentru Finante si Economie reglementarea si ajustarea veniturilor "excesiv de mari si de irationale", a informat miercuri reteaua de stiri a Partidului Comunist Chinez (PCCh) pe pagina sa web, transmite EFE.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut la o reuniune a Comitetului Central pentru Finante si Economie reglementarea si ajustarea veniturilor ''excesiv de mari si de irationale'', a informat miercuri reteaua de stiri a Partidului Comunist Chinez (PCCh) pe pagina sa web, transmite…

- In septembrie 2020, China a inceput o campanie de diplomație a vaccinurilor, angajandu-se sa ofere comunitații internaționale un vaccin care sa fie sigur și eficient in prevenirea cazurilor severe de imbolnavire cu COVID-19. Beijingul a vazut in diplomația vaccinurilor drept o oportunitate de a ieși…