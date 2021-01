China: Un robot, folosit pentru efectuarea testelor Covid &"Spune ahhh&": un oraș din nord-estul Chinei a folosit miercuri un robot pentru prima data pentru a efectua testele Covid-19, ca parte a unei campanii masive de screening dupa câteva cazuri descoperite, potrivit AFP.



Instalat într-o gradinița din Shenyang, capitala provinciei Liaoning, acest braț articulat, controlat de la distanța de un operator, tamponeaza delicat gâtul pacienților.



Principalul avantaj al robotului: reduce riscul de infectare a personalului medical, menținând în același timp o precizie ridicata a mișcarii.



Neimpresionați de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

