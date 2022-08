Stiri pe aceeasi tema

Mai multe restrictii sunt in vigoare pentru turistii care ajung in Grecia, incepand cu data de luni, 8 august. Autoritatile au interzis accesul din cauza riscului de incendiu.

Peste 80.000 de turiști sunt blocați pe o insula turistica in China, dupa descoperirea unor cazuri de COVID-19. Autoritațile au decis sa anuleze toate zborurile și transportul feroviar local pe Insula Hainan, supranumita Hawaiul chinezesc, transmite Rador.

Autoritațile din Taiwan organizeaza luni un amplu exercițiu pentru a pregati populația in cazul unui atac aerian. Exercițiul are loc pe fondul tensiunilor in creștere dintre Taiwan și China, potrivit Reuters.

Autoritatile chineze au decis un lockdown de 3 zile pentru toti cei 320.000 de locuitori ai unui oras din centrul Chinei, dupa descoperirea unui singur caz pozitiv de COVID-19, intr-o perioada in care China se confrunta cu o revenire limitata a infectiilor cu acest coronavirus, transmite AFP.

Autoritațile din provincia chineza Henan anunța ca vor incepe sa elibereze bani clienților carora le-au fost inghețate fondurile de catre mai multe banci, potrivit BBC.

Autoritațile din Japonia susțin ca navele garzii de coasta chineze au comis cea mai grava incalcare a apelor sale teritoriale din ultimul deceniu, potrivit CNN, scrie Mediafax.

China a lansat primul transportator de drone cu sistem fara pilot care foloseste inteligenta artificiala pentru a naviga autonom, relateaza Insider, potrivit news.ro.

Autoritatile chineze au ridicat miercuri la Shanghai cele mai importante restrictii anti-COVID-19 impuse in urma cu doua luni celor 25 de milioane de locuitori ai metropolei, un pas suplimentar catre o anulare a lockdown-ului care exaspereaza populatia si stranguleaza economia, relateaza AFP.