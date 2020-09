Peste 60 de tari bogate, insa nu China si nici Statele Unite, au aderat la un dispozitiv implementat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a facilita accesul tarilor sarace la un vaccin impotriva noului coronavirus, potrivit unei liste publicate luni, relateaza AFP, preluata de Agepres. In contextul in care numeroase tari nu dispun de […] The post China și SUA refuza participarea la proiectul OMS care faciliteaza accesul țarilor sarace la vaccinul Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .