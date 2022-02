Stiri pe aceeasi tema

- In declarația comuna emisa de Kremlin, Putin și Xi au cerut NATO sa excluda extinderea in Europa de Est, au denunțat formarea de blocuri de securitate in regiunea Asia Pacific și au criticat pactul de securitate trilateral de la Aukus dintre SUA, Marea Britanie și Australia.Cei doi lideri s-au intalnit…

- China si Rusia au publicat vineri o declaratie comuna pentru a denunta influenta americana si rolul aliantelor militare occidentale - Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si AUKUS (Australia, Regatul Unit si SUA) - atat in Europa, cat si in Asia, considerandu-le destabilizatoare, informeaza…

- Autoritațile Marii Britanii se tem ca Rusia ar putea sa-și foloseasca resursele naturale ca "arma" și sa reduca livrarile de gaze in Europa ca raspuns la sancțiunile Occidentului impuse din cauza escaladarii din Ucraina, scrie ziarul Times. Moscova neaga categoric planurile atribuite Rusiei de escaladare…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, se va intalni cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, a anuntat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de dpa. “Ne pregatim pentru un summit ruso-chinez oficial”, a declarat seful diplomatiei de…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu omologul sau chinez Xi Jinping în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, a anuntat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.„Ne pregatim pentru un summit ruso-chinez oficial”, a declarat seful…

- Declarația facuta marți reprezinta o noua escaladare a retoricii dure a Moscovei, intr-un moment de maxima tensiune la granița Ucrainei, unde Rusia a mobilizat peste 100.000 de militari, scrie The Moscow Times.Vladimir Putin a amenințat marți ca Moscova va avea un raspuns „tehnico-militar” la mișcarile…

- Departamentul de stat al SUA a prelungit luni atentionarea de calatorie pentru Ucraina, avertizand cetatenii americani sa nu efectueze vizite in Ucraina, avand in vedere ca „Rusia planuieste o actiune militara semnificativa impotriva Ucrainei”, informeaza Agerpres , care preia dpa. Guvernul american…