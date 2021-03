China si Rusia au pledat marti pentru ca mai multe tari sa se alature "opozitiei lor puternice" fata de sanctiunile occidentale, precum cele anuntate luni de Uniunea Europeana impotriva a patru oficiali si entitati chineze pentru incalcari ale drepturilor omului in Xinjiang, provincie din nord-vestul Chinei, relateaza EFE.



Intr-o conferinta de presa comuna la Guilin (sud) cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov - aflat de luni intr-o vizita oficiala in China - seful diplomatiei chineze Wang Yi a apreciat ca "fiecare tara trebuie sa faca un pas in fata si sa se opuna oricarui tip…