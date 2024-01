Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au transmis duminica, reciproc, mesaje de felicitare cu ocazia Anului Nou 2024. In mesajul sau, președintele Xi Jinping a transmis, in numele guvernului și poporului chinez, sincere felicitari și urari de bine președintelui Putin…

- In ajunul Anului Nou, președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj prin intermediul China Media Group și Internet. Prezentam mesajul integral: ”Salutari tuturor! Pe masura ce energia crește dupa solstițiul de iarna, suntem pe cale sa ne luam ramas bun de la vechiul an și sa inauguram Noul An.…

- Menținerea flexibilitații și stabilitații lanțului industrial și a celui de aprovizionare global asigura dezvoltarea economiei mondiale și corespunde intereselor comune ale popoarelor lumii, a declarat președintele Xi Jinping, citat miercuri de purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe,…

- „Succesorul Chinei va fi tot China!” Afirmația președintelui Xi Jinping privind activitațile de industrie și comerț, susținuta la reuniunea informala a liderilor de stat din cadrul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), starnește dezbateri la nivel global. De ce China ramane „opțiunea necesara” pentru…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a participat la data de 15 noiembrie la un dineu al organizațiilor de prietenie din Statele Unite ale Americii. In mesajul sau, Xi a subliniat rolul oamenilor in relația bilaterala, aratand ca „fundamentul legaturii dintre China și SUA a fost stabilit de popoarele noastre,…

- „Dupa ani de relații tensionate care au impiedicat dezvoltarea comerțului, aceasta intalnire marcheaza dezghețarea relațiilor dintre ambele parți”, așa comenteaza mass-media occidentale dupa intalnirea la Beijing a președintelui Chinei, Xi Jinping, cu premierul Australiei, Anthony Albanese. In ultimii…

- China va dezvolta o zona pilot de cooperare in domeniul comerțului electronic, in cadrul inițiativei „Belt and Road” și va organiza anual Expoziția Globala pentru Comerț Electronic, a anunțat președintele Xi Jinping, in cadrul ceremoniei de deschidere a celui de-Al treilea Forum pentru cooperare internaționala „Belt…

- „Interconectivitatea va oferi Europei șansa de refacerea competitivitații”, a declarat la Forumul pentru cooperare internaționala „O centura, un drum”, premierul Ungariei, Viktor Orban, facand referire la calea ferata Ungaria-Serbia. El a solicitat Europei și chiar intregii lumi sa caute noi oportunitați…