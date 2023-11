Stiri pe aceeasi tema

- Conferința centrala pentru activitatea financiara a Chinei a avut loc in zilele de 30 și 31 octombrie, la Beijing, in prezența președintelui Xi Jinping. La eveniment au participat premierul Li Qiang alaturi de Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, membri ai Comitetului Permanent al Biroului…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a intalnit joi, la Beijing, cu Directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay. Președintele Xi a declarat ca relațiile de cooperare dintre China si UNESCO au o mare semnificatie, ajutand la promovarea pacii si dezvoltarii pe plan mondial. China doreste sa intensifice…

- Recepția dedicata implinirii celor 74 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze a avut loc, joi, la Marea Sala a Poporului din Beijing. Cu acest prilej, presedintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un salut sincer chinezilor de diferite etnii, militarilor, membrilor partidelor politice si…

- China va fi angrenata multilateral in reformarea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), in reglarea regulamentelor privind economia și comerțul internațional, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, la o conferința de lucru. De asemenea, China va aprofunda reformele interne prin creșterea nivelului…

- Anul 2023 marcheaza 10 ani de la lansarea inițiativei de catre președintele Xi Jinping de a construi comunitatea umana cu destin comun. Biroul de informații al Consiliului de Stat al Chinei a publicat, in 26 septembrie, Carte alba intitulata „Lucrand impreuna pentru a construi comunitatea umana cu destin…

- Trimisul special al președintelui Chinei, Xi Jinping, Li Xi, a fost prezent, vineri, la Summitul „Grupul 77 și China” și a ținut un discurs. Li Xi a declarat ca țarile in curs de dezvoltare cresc, in timp ce unele țari impun sancțiuni unilaterale, afectand grav interesele legitime și spațiul de dezvoltare…

- Cea de-a 8-a adunare naționala a Federației Persoanelor cu Dizabilitați din China a avut loc, luni, la Beijing. in fața a peste 600 de reprezentanți ai celor 85 de milioane de persoane cu dizabilitați din țara. Președintele Chinei, Xi Jinping, și alți lideri de guvern și partid au fost prezenți la eveniment.…

- Aprobarea de catre guvernul Statelor Unite ale Americii a Programului pentru Finanțare Militara Externa (FMF) in favoarea Taiwanului, care este in general destinat unei țari suverane, incalca grav principiul unei singure Chine și cele trei comunicate, in special comunicatul „17 august 1982”. Practica…