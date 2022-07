Stiri pe aceeasi tema

Directorii FBI si MI5 au avertizat miercuri cu privire la o intensificare a activitatilor de spionaj comercial ale Chinei in Occident, intr-un discurs comun rar, care a avut loc la sediul serviciilor secrete britanice din Londra, transmite joi AFP.

Restaurantele, barurile, lacasuri de cult si cluburile de karaoke se vor inchide din nou pentru o saptamana in marele oras Xi'an din nordul Chinei, dupa depistarea recenta a 18 cazuri de COVID-19, au anuntat marti autoritatile chineze, informeaza AFP.

Ministrul german de externe a avertizat vineri ca daca nu accelereaza admiterea statelor din Balcanii de Vest in UE, atunci alte mari puteri precum China și Rusia vor avea ușa deschisa pentru a controla centrul geografic al Uniunii Europene, relateaza DPA,

Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, incepe luni o vizita in China, prima de la preluarea mandatului in 2005 si care are loc pe fondul ingrijorarilor ca ar putea fi vazuta degraba ca o aprobare a politicilor Chinei in materie de drepturi ale omului, transmite Reuters.

Guvernul Marii Britanii a avertizat, miercuri, Rusia ca ar interveni pentru apararea Finlandei si Suediei in cazul unui atac militar, indiferent daca aceste tari sunt sau nu membre ale Aliantei Nord-Atlantice.

La doua luni dupa ce a avertizat ca Beijingul pare pregatit sa ajute Rusia in razboiul din Ucraina, inalți oficiali americani spun ca nu au observat sprijinul militar și economic al Chinei, o evoluție binevenita in relația tensionata dintre SUA și China, scrie Reuters.