- Exportatorii chinezi care si-au expus produsele la cel mai mare targ comercial din China au declarat ca economia globala slaba le afecteaza afacerile, multe investitii fiind inghetate si unii reducand costurile cu forta de munca ca raspuns, transmite Reuters, relateaza News.ro.Starea de spirit pesimista…

- Starea de spirit pesimista de la Targul de la Canton, din orasul sudic Guangzhou, sugereaza ca cresterea neasteptata a exporturilor Chinei din martie ar fi putut reflecta ca exportatorii ca recuperat comenzile intarziate anul trecut din cauza restrictiilor legate de COVID, mai degraba decat reinnoirea…

- Presedintele Xi Jinping i-a oferit omologului sau francez, Emmanuel Macron, o primire neobisnuit de generoasa pentru o vizita de stat, iar unii analisti cred ca este un semnal privind o ofensiva intensa a Chinei de a convinge aliati din cadrul Uniunii Europene sa contracareze SUA, conform Reuters, citat…

- Cel de-al 133-lea Tirg de import și export din China, cunoscut și sub numele de Tirgul de la Guangzhou sau Canton, va avea loc in orașul Guangzhou (provincia Guangdong, China de Sud) intre 15 aprilie și 5 mai, in regim offline. Acest lucru a fost anunțat de viceministrul pentru Comerț al Chinei, Wang…

- Multe puncte din planul de pace al Chinei referitor la Ucraina pot fi luate ca baza pentru o intelegere atunci cand Occidentul si Kievul vor vrea sa discute despre asta, dar deocamdata o astfel de disponibilitate nu exista, a declarat Vladimir Putin marti, in urma discutiilor cu liderul chinez Xi Jinping,…

- Premierul Li Keqiang, care sa pregateste sa paraseasca aceasta functie, a participat in aceasta calitate la recentul Congres Popular National, ocazie cu care a mentionat ca amenintarile militare s-au intensificat si a lansat un apel armatei la "intensificarea instructiilor". In discursul de 53 de…

- Taiwanul este pe cale sa adopte o noua lege care sa incrimineze "raspandirea de zvonuri sau dezinformare in timp de razboi", in timp ce insula se pregatește pentru un posibil atac din partea Chinei, potrivit The Times.