Veștile proaste sunt tot mai multe pentru economia chineza: dupa o scadere brusca a cifrelor comerțului exterior, marți, 8 august, autoritațile au anunțat miercuri ca țara intra in deflație. In iulie, prețurile au scazut cu 0,3%, pentru prima data dupa 2021. In cazul de fața, insa, economiștii sunt mai ingrijorați, pentru ca ar putea fi un efect de durata: in iunie, prețurile nu se clintisera. In medie, acestea au crescut doar cu 0,5% in primele șapte luni ale anului, departe de ținta stabilita la 3% pentru 2023.

Aceasta tendința reflecta un consum scazut al gospodariilor și dificultatea de…