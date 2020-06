Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 40 de elevi si membri ai personalului unei scoli primare din orasul Wuzhou, din sudul Chinei, au fost raniti intr-un atac cu cutitul, a relatat presa de stat chineza, potrivit DPA, citeaya agerpres.ro.

- In baza noilor proceduri introduse in timpul pandemiei de COVID-19, toate videoconferintele Consiliului de Securitate sunt organizate pe baza consensului intre cei 15 membri. In vremuri obisnuite, fiecare membru al Consiliului se poate opune unei reuniuni daca strange noua voturi din totalul celor 15…

- Inceputul anului 2020 a fost marcat de o intrerupere brusca a comerțului mondial, și franat de recesiunea globala și incertitudinea in continua creștere Recesiunea globala va coincide cu un declin accentuat al comerțului internațional in acest an, in contextul in care comerțul scade mai mult decat PIB-ul…

- La nivel mondial, consecințele pandemiei de COVID-19 sunt alarmante. Pentru anul 2020, Fondul Monetar Internațional (IMF) a estimat o scadere cu trei procente a ritmului economic mondial, iar în privința UE, estimarile sunt îngrijoratoare. Potrivit estimarilor economice din aceasta primavara,…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE.

- In Occident, versiunile timpurii ale restaurantelor moderne au aparut, e drept, in Franța. Iar revoluția culinara care a inceput la Paris in secolul al XVIII-lea a transformat aceasta țara in regina gastronomiei mondiale. Cu toate astea, primele restaurante aparusera cu mai bine de 600 de ani inainte…

- CHIȘINAU, 8 mai – Sputnik. Pentru sambata, 9 mai, Primaria Chișinau anunța un program literar-artistic consacrat Zilei Victoriei, comemorarii celor cazuți pentru Independența Patriei și marcarii Zilei Europei. In perioada urmatoare, municipalitatea va mai organiza o serie de evenimente culturale…

- Intrarea intr-o noua faza a crizei declansate de coronavirus – revenirea valului doi al pandemiei in China, urcarea exponentiala a numarului de cazuri in Rusia si trecerea varfului curbei imbolnavirilor pentru statele europene cele mai afectate si chiar pentru SUA – a permis o revenire mai asezata la…