China permite reluarea unor curse aeriene străine către Beijing după o pauză de șase luni Dupa o pauza de șase luni provocata de pandemia de COVID-19, China va permite reluarea unor curse aeriene internaționale catre Beijing, conform CCTV. China va permite aterizarea a noua curse aeriene din opt țari care au relativ puține cazuri de COVID-19. Cele opt țari sunt: Thailanda, Cambodgia, Pakistan, Grecia, Danemarca, Austria, Suedia și Canada. Zborurile din aceste țari vor putea ateriza de joi, 3 septembrie 2020, pe aeroportul din Beijing. Prima cursa internaționala va ajunge la Beijing venind din capitala Cambodgiei, Phnom Penh, in cursul zilei de joi. Toate zborurile internaționale spre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

