China: Oficialii distrug cruci, incendiază biblii. Represiuni la adresa creștinilor din Beijing Guvernul chinez a lansat o serie de acțiuni de represiune la adresa congregațiilor creștine din Beijing și din alte cateva provincii din țara. Aceștia au ordonat distrugerea insemnelor religioase, arderea bibliilor și inchiderea bisericilor. Pastorii din Beijing și un grup care monitorizeaza practicile religioase in China susțin ca mulți dintre credincioși au fost obligați sa semneze acte oficiale prin care renunța la credința, scriu cei de la APNews. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

