- Ambele maluri ale stramtorii Taiwan apartin Chinei si este corect si adecvat ca ea sa-si sustina suveranitatea asupra acestora, a declarat ministrul de externe chinez Qin Gang, vineri, 21 aprilie, in cadrul unui forum la Shanghai, avertizand Occidentul ca tara sa ”nu va face nicio concesie” in privinta…

- Exportatorii chinezi care si-au expus produsele la cel mai mare targ comercial din China au declarat ca economia globala slaba le afecteaza afacerile, multe investitii fiind inghetate si unii reducand costurile cu forta de munca ca raspuns, transmite Reuters, relateaza News.ro.Starea de spirit pesimista…

- Lansarea chineza a avut loc duminica, iar resturile rachetei care purta satelitul pe orbita au cazut intr-o zona maritima pe care Beijingul a interzis-o in prealabil navigatiei, la nord de Taiwan, a anuntat Ministerul Apararii taiwanez, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres . Satelitul a trecut…

- Avertismentul Beijingului, transmis prin vocea purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe, a venit luni, 10 aprilie, in a treia zi de exerciții militare in zona, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Independenta Taiwanului si pace si stabilitatea in stramtoarea Taiwan se exclud reciproc. Daca…

- Taipei-ul condamna vehement, sambata, incursiuni navale chineze in Stramtoarea Taiwan, pe fondul tensiunilor generate de vizita efectuata in Statele Unite de presedinta acestei țari, Tsai Ing-Wen, transmite Reuters.

- Departamentul de Stat al SUA a lasat sa se inteleaga miercuri ca nu se va opune ca președintele taiwanez, Tsai Ing-wen, sa vina in California pentru a se intalni cu speaker-ul republican al Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, noteaza AFP. McCarthy a confirmat marti ca se va intalni cu presedinta…

- SUA și China se indreapta spre un conflict inevitabil daca Washingtonul nu-și schimba abordarea, a declarat noul ministru de externe al Chinei intr-o conferința de presa in care a aparat consolidarea relației țarii sale cu Rusia. Qin Gang a declarat ca in ciuda declarațiilor Washingtonului, „așa-zisa…