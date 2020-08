China - Nivelul fluviului Yangtze a atins cote record Cotele apelor fluviului Yangtze au atins un nivel istoric, joi dimineata, in municipiul chinez Chongqing, constituind o amenintare fara precedent la adresa metropolei situate in sud-vestul Chinei, informeaza agentia Xinhua.



Nivelul apelor consemnat la statia hidrologica Cuntan din Chongqing a atins joi, la ora locala 8:00, valoarea de 191,55 metri, cu 0,14 metri peste valoarea record inregistrata in 1981, si continua sa creasca.



Autoritatile din orasul Chongqing, situat in zona din amonte a celui mai important fluviu din China, au ridicat joi alerta de inundatii la gradul

Sursa articol si foto: agerpres.ro

