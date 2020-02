Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City l-a angajat pe David Pannick, avocatul care a blocat de doua ori acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, scrie Mirror. Pannick va incerca sa castige apelul pe care Manchester City il va formula impotriva suspendarii si amenzii dictate de UEFA.Manchester…

- Meciul echipei Los Angeles Lakers cu LA Clippers, programat initial la 28 ianuarie si amanat dupa decesul lui Kobe Bryant, se va disputa la 9 aprilie, a anuntat NBA.Bryant a incetat din viata la 26 ianuarie, alaturi de fiica sa Gianna si de alte sapte persoane, intr-un accident de elicopter…

- Meciurile din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) au continuat marti fara derby-ul orasului Los Angeles, intre Lakers si Clippers, acesta fiind amanat dupa moartea fulgeratoare a starului mondial al baschetului, Kobe Bryant, intr-un accident de elicopter. In locul acestui meci, care va…

- Meciul dintre Los Angeles Lakers și Los Angeles Clipers de miercuri dimineața a fost amanat la cererea oficialilor echipei gazde. Va fi un ultim omagiu adus lui Kobe Bryant. Kobe Bryant, legendarul baschetbalist de la Los Angeles Lakers, a murit duminica noapte dupa ce elicopterul in care se afla alaturi…

- Derbiul de baschet al orasului Los Angeles, LA Lakers - LA Clippers, programat, marti, la Staples Center, a fost amanat dupa decesul fostului baschetablist Kobe Bryant, a anuntat NBA, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro."Decizia a fost luata din respect fata de Lakers, intristata profund…

- Kobe Bryant a avut o cariera impresionanta, incheiata in 2016, atunci cand a incris, la meciul de retragere, 60 de puncte. Astfel, in carierea de peste 20 de ani, Kobe a jucat la o singura echipa, L.A. Lakers, caștigand in 2008 titlul de „Cel mai bun basketbalist din NBA” (NBA MVP), fiind de doua ori...…