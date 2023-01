China își redeschide granițele pentru prima dată de la începutul pandemiei de COVID-19 Duminica, calatorii au intrat in China pe calea aerului, pe uscat și pe mare, mulți dintre ei dornici sa participe la reuniuni mult așteptate, in timp ce Beijingul a deschis granițele care au fost inchise de la inceputul pandemiei COVID-19, relateaza Reuters. Dupa trei ani, China continentala a deschis trecerile maritime și terestre cu Hong […] The post China iși redeschide granițele pentru prima data de la inceputul pandemiei de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

