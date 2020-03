China interzice consumul de animale sălbatice după izbucnirea coronavirusului O interdicție stricta a consumului și a creșterii animalelor salbatice este în curs de desfașurare în China, ca urmare a epidemiei mortale de coronavirus, care se crede ca a început de la o piața de animale salbatice din Wuhan, informeaza CNN.



Deși nu se știe exact ce animal a transferat virusul la oameni, liliacul sau șarpele au fost sugerate, China a recunoscut ca trebuie sa puna sub control consumul animalelor salbatice, pentru a preveni un alt focar.



Dar interzicerea comerțului va fi greu de dus la îndeplinire. Radacinile culturale ale utilizarii animalelor…



