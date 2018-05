China instalează rachete de croazieră în Marea Chinei de Sud China a instalat rachete de croaziera anti-navale si sisteme de rachete sol-aer la trei avanposturi din Marea Chinei de Sud, a afirmat miercuri reteaua americana de stiri CNBC, preluata de Reuters.



Surse cu acces direct la rapoarte ale serviciilor de informatii ale SUA citate de CNBC indica prima desfasurare de rachete chineze in insulele Spratly, care sunt revendicate si de Taiwan si Vietnam. Rachetele au fost instalate in ultimele 30 zile pe trei recife unde China a construit adaposturi anul trecut. Potrivit CNBC, este vorba de rachete antinavale YJ-12B, care pot lovi nave la distanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe insule, printre care și Hawaii risca sa fie inghițite de ape in urmatoarele cateva decenii, au anunțat oamenii de științade la Institutul Deltares. Sute de mii de persoane vor fi forțate sa iși abandoneze casele pe masura ce apele cresc și tind sa inghita atolii din oceanele și marile…

- Departamentul de Stat al SUA considera China, Rusia, Iranul și Coreea de Nord ca fiind "condamnabile moral" pentru incalcarea zilnica a drepturilor omului in interiorul frontierelor și le numește "factori de instabilitate", informeaza Reuters.

- Surse din interiorul guvernului din Japonia au transmis, in exclusivitate pentru Reuters, ca Tokyo planuiește sa achiziționeze planurile pentru un nou tip de avion de lupta, pentru a descuraja marile puteri din zona, China și Rusia. Ramane la latitudinea SUA daca va permite acest lucru sau nu.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar fi deplasat in China in cadrul primei sale vizite in strainatate de la preluarea fraielor tarii, in 2011, transmite luni Reuters preluand agentia Bloomberg, care citeaza trei surse neidentificate. Nu sunt deocamdata disponibile alte informatii privind vizita lui…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar fi deplasat in China in cadrul primei sale vizite in strainatate de la preluarea fraielor tarii, in 2011, transmite luni Reuters preluand agentia Bloomberg, care citeaza trei surse neidentificate.Nu sunt deocamdata disponibile alte informatii privind vizita…

- Un distrugator al marinei americane a efectuat vineri o operațiune pe baza dreptului de "libera navigație", ajungand la nu mai puțin de 12 mile marine de o insula artificiala ridicata de China in Marea Chinei de Sud. Informația a fost data de mai mulți oficiali americani pentru agenția de presa Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…

- Pe 16 februarie incepe evenimentul in care miliarde de oameni, ce insumeaza peste 20% din populația globului, se intorc acasa, de oriunde ar fi ei. Este vorba de celebrarea Anului Nou Chinezesc, sarbatoare atat in China, dar și in alte țari asiatice cum ar fi : Taiwan, Macao, Singapore, Filipine, Vietnam…