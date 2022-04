China înregistrează un vârf de contaminări cu coronavirus Un total de 13.146 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate ieri in China, cea mai mare cifra de la varful primului val in urma cu peste doi ani, au anuntat autoritatile sanitare, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Este vorba despre „1.455 de pacienti cu simptome” si „11.691 asimptomatici” si „nu au fost raportate noi decese”, a declarat Comisia nationala de sanatate intr-un comunicat, in timp ce varianta Omicron, foarte contagioasa, s-a raspandit in mai mult de zece provincii. Aproape toti cei 25 de milioane de locuitori din Shanghai, capitala economica a Chinei, au fost izolati cu incepere… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

