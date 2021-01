China impune restricții dure: Numărul cazurilor noi de COVID-19 s-a dublat Numarul zilnic al cazurilor noi de coronavirus s-a dublat in China, ceea ce a condus la o inasprire a restrictiilor de circulatie, iar in capitala pasagerii trebuie sa scaneze un cod de sanatate inainte de a se putea urca in taxi sau in masinile firmelor de ride-hailing, au anuntat duminica autoritatile, relateaza Reuters. China continentala a raportat la data de 9 ianuarie 69 de cazuri, comparativ cu cifra de 33 consemnata ziua anterioara, a declarat duminica autoritatea nationala sanitara a tarii, potrivit agerpres.ro. Citește și: Raed Arafat, despre noua tulpina de coronavirus:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

