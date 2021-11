Stiri pe aceeasi tema

- Un aviz afisat pe site-ul Ministerului chinez al Comertului luni seara indemna ”gospodariile sa stocheze o anumita cantitate de produse de prima necesitate, pentru a face fata nevoilor zilnice si cazurilor de urgenta”. Acest aviz nu precizeaza motivul acestui apel si nici daca tara este amenintata de…

- Guvernul de la Beijing a facut apel la populatie sa faca rezerve de hrana, intr-un moment in care China incearca sa combata reaparitia unor focare sporadice de COVID-19 care perturba comunicarile, relateaza AFP.

- Guvernul de la Beijing indeamna populația sa iși faca rezerve alimentare și de produse de prima necesitate, pentru a face fața nevoilor zilnice și situațiilor de urgența. Oamenii nu au primit explicații pentru acest apel și se tem ca tara ar putea fi amenințata de lipsa alimentelor.

- Taiwanul a anuntat ca 38 de avioane militare chineze au zburat vineri în zona sa de aparare aeriana - cea mai mare incursiune de pâna acum de la Beijing, relateaza BBC.Ministerul apararii a declarat ca aeronavele au intrat în zona sa de identificare a apararii aeriene (ADIZ)…

- Potrivit unei notificari publicate pe site-ul bancii centrale, va fi ilegal ca rezidenții chinezi sa cumpere criptomonede din strainatate și chiar sa fie implicați in marketing sau asistența tehnica in legatura cu afacerile in care sunt folosite monede virtuale.Guvernul de la Beijing pare sa se pregateasca…

- In plan economic, raspandirea variantei Delta a coronavirusului și problemele din lanțurile de aprovizionare franeaza redresarea globala, iar rolul Chinei in economia mondiala se schimba, avertizeaza Financial Times. In 2008, creșterea rapida a Chinei in curs de industrializare – susținuta de stimuli…

- Anterior, aceasta limita era de 90 de minute pe zi, iar in timpul vacanței - de 3 ore zilnic.Prin noua decizie, Guvernul de la Beijing spera sa aduca „energie pozitiva” in randul tinerilor.Cei mai mulți parinți chinezi au primit pozitiv aceasta masura, dar sunt și voci care o catalogeaza drept nerezonabila…

- La mai bine de un deceniu de la dezastrul nuclear de la Fukushima, peste un milion de tone de apa provenita de la centrala vor fi deversate in ocean printr-un tunel subacvatic, a anunțat miercuri operatorul centralei din nord-estul Japoniei. Decizia este criticata de țarile vecine, inclusiv de China,…