China - Festival dedicat berii la Wuhan pentru a stimula economia nocturnă a metropolei Un festival dedicat berii va avea loc sambata in orasul chinez Wuhan, grav afectat de pandemia de COVID-19, au informat joi autoritatile locale, potrivit Xinhua. Programat sa dureze o saptamana, festivalul este primul eveniment de divertisment si de consum la scara larga, dupa ridicarea carantinei pe 8 aprilie, cu scopul de a stimula economia nocturna a orasului, a precizat Dai Lichun, directorul biroului de comert al districtului Dongxihu din Wuhan, in cadrul unei conferinte de presa. Festivalul se va desfasura in 29 de locatii, acoperind principalele cartiere de afaceri si locuri pitoresti din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

