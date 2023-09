Stiri pe aceeasi tema

- Acest indice – principalul indicator al inflatiei – a scazut in iulie cu 0,3% in decurs de un an, potrivit Biroului National chinez de Statistici (BNS). In urma unei inflatii nule cu o luna mai inainte, analisti consultati de agentia Bloomberg au anticipat aceasta repliere a preturilor, dar de o amploare…

- Dupa cum bine se știe, China a ramas singurul imperiu comunist, dupa caderea URSS și a celorlalte conclave comuniste. Dar, incepand cu 1978, guvernul comunist chinez a inceput o noua reforma, prin deschiderea granițelor catre occident. Ca urmare a acestor noi politici, parte din populația Chinei a inceput…

- Ploi torențiale in estul Chinei: Cinci persoane si-au pierdut viata si doua sunt date disparuteCinci persoane si-au pierdut viata si doua sunt date disparute dupa ce o ploaie torentiala a inundat sambata un sat din apropierea orasului Hangzhou din estul Chinei, potrivit mass-media de stat, informeaza…

- Ministrul de externe al Chinei, Qin Gang, nu a mai fost vazut in public deja de trei saptamani, in ciuda faptului ca diplomația de la Beijing a fost extrem de ocupata in ultima luna sa repare relațiile cu SUA și sa discute cu partenerii din Asia sau Europa. Ca fost ambasador la Washington și protejat…

- Criza produsa anul trecut pe piata financiara anul trecut a provocat pierderi pe scara larga pentru administratorii de fonduri suverane, care isi regandesc ”fundamental” strategiile, considerand ca inflatia mai mare si tensiunile geopolitice vor persista. Peste 85% dintre cele 85 de fonduri suverane…

- Birocrații de la Bruxelles s-a poticnit in incercarile lor de a-și consolida in continuare masurile de protecție economica impotriva Chinei, deoarece statele membre ale UE cer mai multe dovezi inainte de a aproba reguli mai stricte. Comisia Europeana a facut presiuni uriașe asupra capitalelor UE pentru…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a declarat ca a cerut Beijingului sa iși foloseasca influența asupra Rusiei pentru a opri invazia Moscovei in Ucraina, relateaza CNN . „Acum este important sa evitam un conflict inghețat”, a declarat Scholz in cadrul unei conferințe de presa comune cu premierul chinez…

- O tanara din China care incerca sa slabeasca mai mult de jumatate din greutatea corporala pentru a-si inspira adeptii a murit in timp ce participa la o tabara intensiva de slabire, in nord-vestul Chinei, alimentand o dezbatere referitoare la modul in care ar trebui reglementata aceasta industrie a influencerilor,…