- Implicarea Chinei in proiectul rusesc de gaze naturale lichefiate Arctic LNG-2 nu ar trebui sa fie tinta vreunei interventii sau restrictii terte, a declarat marti Ministerul chinez de Externe, cu referire la sanctiunile americane aplicate din cauza invaziei ruse in Ucraina, transmite Reuters.Statele…

- Administrația Chinei a criticat, marți, sancțiunile impuse de Statele Unite asupra proiectului rus de exploatare a gazelor Arctic LNG-2, Beijingul cerand ca participația chineza sa nu fie vizata de restricții, conform agenției Reuters. In noiembrie, Administrația SUA a impus sancțiuni asupra proiectului…

- Proiectul, vazut ca un element cheie in eforturile Rusiei de a-si creste cota de piata globala a GNL la 20% pana in 2030, de la 8%, se confrunta deja cu dificultati din cauza sanctiunilor SUA privind conflictul din Ucraina si a lipsei transportatorilor de gaze. Companiile petroliere de stat ale Chinei…

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…

- Aleksasenko, care a criticat razboiul Rusiei in Ucraina, traieste in exil in Statele Unite, dupa ce a intrat in conflict cu guvernul presedintelui Vladimir Putin, si fusese deja desemnat ”agent strain”. TASS a relatat ca Aleksasenko a fost adaugat pe lista de persoane urmarite a Ministerului de Interne…

- In conflictul dintre Rusia și Ucraina este necesar mai intai sa se ajunga la incetarea focului fara condiții prealabile și apoi sa se organizeze negocieri de pace, a declarat Tamas Mencer, secretar de stat in cadrul Ministerului de Externe al Ungariei, conform Rosbalt, scrie Rador Radio Romania.„Este…

- Rusia nu vede ca Occidentul și Kievul sa aiba voința pentru o pace justa și trainica, a declarat șeful Ministerului de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov."Am confirmat abordarile noastre de principiu in ceea ce privește reglementarea conflictului (din Ucraina). Ele sunt bine cunoscute, totuși…

- Rusia a declarat joi ca presedinta proeuropeana a Republicii Moldova, Maia Sandu , este o rusine si a acuzat guvernul moldovean ca incearca sa distraga atentia de la propriile esecuri inaintea alegerilor locale prin exagerarea amenintarii ruse, relateaza Reuters. Maia Sandu, care a denuntat razboiul…